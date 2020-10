Tomás De Gavardo se sobrepuso a un golpe y ganó la categoría Junior del Rally de Andalucía

En la séptima posición en la clasificación general de la categoría Rally 2 y en la primera en la serie Junior quedó el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Data-ZX Autos), luego de concluir con problemas físicos el Andalucía Rally tras un fuerte golpe en la pierna derecha.

Fue la cuarta y última etapa del certamen en tierra de Sevilla, España, con la participación de 61 pilotos de todo el orbe, donde De Gavardo pasó el mayor susto de la competencia tras golpearse fuertemente la pierna derecha cuando giraba hacia el mismo lado en una curva.

El piloto intentaba en el kilómetro 20 -del total de 178- adelantar a un participante cuando se acostó demasiado hacia la derecha doblándose la pierna que le provocó un gran dolor. E

l piloto de 21 años hasta pensó que se la había fracturado. Sin embargo, continuó montado en la KTM y siguió en carrera hasta volver a entrar en calor y al comprobar que no tenía fractura.

"En el kilómetro 20 iba pillando al que me antecedía y tuve un problema luego de poner el pie de apoyo en la curva, provocándome un fuerte golpe y un intenso dolor. Pensé que me había fracturado porque me comencé a marear del dolor. Después aceleré un poco y le saqué la ventaja al otro piloto Junior (el holandés Ties Hellegers) y pude recuperar el primer lugar. Pasé un susto fuerte y pensé que todo se iba al carajo", indicó el piloto ex campeón de la Copa del Mundo de Bajas.

Una vez que cruzó la meta en la octava posición de la serie Rally 2, para motos sin preparación y con el estanque de gasolina más chico que las del Rally GP, y primero en Junior (hasta 25 años), Tomás se chequeó en el recinto médico de la organización, donde los médicos lo confundieron con su padre.

"Me dijeron: ¿eres Carlo?... Estás más joven... Tuve que aclararles que él ya no estaba... Como son doctores de larga data, conocieron a mi papá... Me encontraron muy parecido. Finalmente me vieron y me informaron que no tenía nada grave, que sólo era una contusión muy fuerte, por suerte. Así que estaré una semana sin subirme a una moto", señaló el de Huelquén

El ganador de la categoría fue David Knight (Isla de Man) con 12h33'21''. De Gavardo llegó a 50 minutos 58 segundos del vencedor y en el séptimo lugar del Rally 2 y primero en Junior.