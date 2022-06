Alberto Heller y Luis Martínez se adjudicaron el Rally Mobil de Ñuble Chillán Viejo

La baja temperatura mañanera y la escasa visibilidad condicionaron la largada de la segunda etapa del Rally Mobil de Ñuble Chillán Viejo, donde en los dos primeros tramos del día, "Quilmo 1" y "Santa Ana 1", PE8 y PE9 respectivamente, los pilotos debieron hacer la ruta a modo de enlace, es decir seguir sin cronometrar directo a la zona de "Quilmo 2", para recién ahí dar inicio a la carrera. Sumado a lo anterior, los problemas mecánicos de Martín Scuncio y Felipe Padilla, líderes en sus categorías hasta ese momento, marcaron la jornada matutina de competición, poniendo aún más emoción a la clasificación.

Con Point Cola Racing teniendo que retirar su vehículo producto de la rotura de suspensión y diferencial que sufrió Scuncio, el Joker Rally Team aprovechó la oportunidad de asegurar el podio con el primer y segundo lugar nuevamente, pero esta vez con el turno para Alberto, a diferencia de cómo concluyó en Calle Larga.

Una máxima categoría que fue cambiando y manteniendo a los pilotos de punta exhibiendo su mejor rendimiento, pero que finalmente premió a los hermanos Heller que con un ritmo constante se mantuvieron siempre al acecho para aprovechar el más mínimo error y tomar la ventaja en los cómputos generales.

Por su lado, la RC4 también mantuvo la emoción y competitividad hasta el final, con diferencias de tiempo estrechas, liderato que fue variando entre la primera y segunda jornada y un Padilla que pese a soltar el podio por problemas con la caja de cambios y una penalización, se mantuvo hasta el final buscando la opción de retomarlo en el Powerstage.

Fue un debut más que promisorio para el Rally de Chillán, que ofreció una ruta técnica y compleja, con diversidad de clima, postales maravillosas y un marco de público sumamente participativo. 31 binomios dijeron presente en la largada, sin embargo, la exigencia de la fecha hizo que sólo 23 autos pudieran terminar.

Finalmente, y pese a las diversas complejidades mecánicas y relativas al clima, los dos grandes vencedores en sus respectivas categorías fueron Alberto Heller del Joker Rally Team y Luis Martínez de Inde Racing, los cuales se mostraron bastante conformes y felices con los positivos resultados.

"Muy contento porque fue una carrera donde nos pasó de todo. Con lo que ya venía del sábado y hoy cuando no pudimos largar los primeros tramos pensamos que ya no íbamos a ganar y lo bueno era sólo poder rescatar la mayor cantidad de puntos posibles, pero tomamos una decisión de neumáticos muy arriesgada y nos resultó bien. Creo que hay mucho mérito de todo el grupo porque es una estrategia que la veníamos trabajando como equipo y además me pone muy feliz poder celebrar nuevamente el podio con mi hermano", afirmó Alberto Heller.