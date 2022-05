Heller y Muñoz ratificaron su buen inicio en Calle Larga y ganaron la segunda fecha del Rally Mobil

Los pilotos Pedro Heller y Patricio Muñoz fueron los vencedores en el cierre de la segunda fecha del Rally Mobil 2022, que se disputó en la comuna de Calle Larga, región de Valparaíso.

Ambos corredores repitieron los primeros lugares obtenidos durante el día sábado, confirmando su liderazgo en las categorías RC2Pro y RC4, respectivamente.

"Se logró el triunfo y objetivo que era lo que queríamos. Hicimos todo un cambio de imagen, de cabeza, más concentración y mucho trabajo técnico en el auto y eso se vio plasmado en la estrategia previa y deportiva", indicó Heller, que acabó el circuito en 1h39'39''2, a solo 0.5 segundos de su hermano, Alberto, que acabó segundo.

"Fue una semana complicada porque mi auto me llegó muy encima, tuvimos que hacer cambios en la hoja, pero lo di todo, no me guardé nada y sacamos la pega adelante", indicó Muñoz, que cronometró 1"49'13. El escolta del nacional fue el español Luis Martínez, quien sufrió un pinchazo cerca de la meta y quedó atrás por tres minutos y tres centésimas.

La próxima fecha del Campeonato Nacional de Rally está planificada para efectuarse entre los días 10 y 12 de junio, en un escenario a determinar por parte de la organización del certamen.