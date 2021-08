Nicolás Fuchs se queda con el Shakedown del Rally Mobil Rinconada - Los Andes

Este viernes se dio inicio a la prueba Rinconada - Los Andes, primera fecha puntuable del Rally Mobil en su edición 2021. El Shakedown de 5,9 km, disputado en el sector El Chacay, se lo adjudicó el piloto peruano Nicolás Fuchs, a bordo de su Škoda Fabia de la clase RC2N. El navegado por el paraguayo Hernán Vargas Peña completó el tramo en un tiempo de 4m43.2s.

"De los primes que hemos hecho hoja, este era uno de los que me pareció más complicado. Sinceramente, no era el que más me gustaba. Hemos cambiado bastante la puesta a punto del auto, entonces hemos tenido que ir de menos a más para ir probando las diferencias. Esto marca un buen inicio para nosotros, especialmente porque soltamos las muñecas, ya que hace mucho que no manejaba el auto", expresó Fuchs.

El piloto que también se coronó en la Copa Mobil1 de marzo pasado, agregó que "mañana será complicado, porque si sales a cuidar en el tramo largo puedes perder mucho, así es que hay que ir a un buen ritmo y cuidar donde nos lo indique la hoja".

Al binomio Fuchs / Vargas Peña lo secundó la tripulación compuesta por el nacional Pedro Heller y el español Marc Martí, que a los mandos de un Citroën C3 Rally2 se ubicó a solo 3,9s (4m47.1s). En tercera posición remataron el piloto penquista Jorge Martínez y su copiloto argentino Alberto Álvarez, quienes en un Škoda Fabia, también de la clase mayor, totalizaron 4m49.1s (a 5,9s de los ganadores).

En la división RC4N el mejor registro se lo quedó el español Luis Martínez. Acompañado por Alejandro López, el ibérico completó los 5,9 kilómetros en 5m31.4s al volante de su Opel Adam. Martínez se impuso a las tripulaciones de Patricio Muñoz / Juan Cruz Varela (Peugeot 208 Rally4) y de Tadeo Rosselot / Sebastián Olguín (Citroën DS3 R3), que hicieron 5m38.1s y 5m40.9s, respectivamente.

Este sábado la acción arrancará a las 9.38 horas con el tramo Codelco Andina de 16,9 km. A las 10:10 horas se larga la prueba especial 2 denominada Rosales 1 (6,37 km) y más tarde, el tramo de El Chacay 1, de 5,9 kilómetros. En jornada de tarde se correrán Túnel Tres 1, Codelco Andina 2, Rosales 2 y El Chacay 2, con lo que se completará un total de 82,96 km de pruebas contrarreloj.