Representante aseguró que negocia el fichaje de Charles Aránguiz con gigantes de Brasil

André Cury, uno de los agentes a cargo de la representación del chileno Charles Aránguiz, declaró que el mediocampista puede recalar en dos equipos grandes del fútbol brasileño, con el fin de regresar al continente tras una futura salida de Alemania.

"Estoy negociando la llegada de Aránguiz a Brasil, sí. Grêmio y São Paulo, entre otros equipos están negociando su fichaje", dijo con conversación con Revista Colorada, medio partidario de Internacional.

Pese a los dichos del empresario, el periodista João Batista Filho reportó que Grêmio solo recibió un ofrecimiento por el nacional a finales de noviembre, pero no realizó oferta alguna por el ex Universidad de Chile.

"Claro que sí (me gustaría volver a Inter), pero hay que respetar a las personas que toman las decisiones para armar el grupo de jugadores. En junio tuve la oportunidad de volver, pero la dirección del Bayer no me dejó salir", indicó Aránguiz, también a Revista Colorada.