Joven rugbista chileno Ignacio Muñoz fue hallado muerto antes de un entrenamiento

Fue uno de los responsables en hace campeón al Prince of Wales el 2015.

El rugbista Ignacio Muñoz Vega, perteneciente al Prince of Wales Country Club de La Reina, fue encontrado muerto a poco de participar en un entrenamiento con su equipo programado para la tarde de este jueves. Tenía solo 25 años y hace poco había rendido su examen de grado de Derecho.

Los miembros de Prince of Wales se reunirían a las 20:00 horas, pero finalmente su práctica fue suspendida al conocerse la tragedia. Según La Tercera, las causas del deceso de Muñoz Vega todavía no son informadas.

El club donde el joven participaba desde que tenía 10 años lamentó profundamente la partida de su "querido Nacho" y envió condolencias a su familia.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro amigo y jugador de rugby Ignacio Muñoz Vega. La Rama de Rugby del Prince of Wales Country Club le da nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro querido Nacho", señaló el texto difundido por redes sociales.

Muñoz llegó a ser parte del equipo que rompió la mala racha de 43 años del Prince of Wales al alcanzar el título de la liga nacional el 2015.

Según indicó 24 Horas, el fallecimiento de Muñoz fue completamente sorpresivo, pues no tenía problemas de salud conocidos.