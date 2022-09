Los Cóndores alojarán en la localidad de Perros-Guirec durante el Mundial de Rugby en Francia

El equipo chileno de Los Cóndores conoció este viernes donde alojará para disputar la Copa del Mundo que se realizará en Francia, el próximo 2023.

A través de redes sociales, la cuenta oficial del certamen informó que el elenco nacional concentrará en la localidad de Perros-Guirec, en la región de Bretaña, durante su participación en la Copa.

El Mundial se jugará entre el 8 de septiembre y 28 de octubre del próximo año, y Chile compartirá el Grupo D junto a Samoa, Argentina, Japón e Inglaterra.

De camino a Bretaña 🇨🇱



📍Perros-Guirec (@regionbretagne) sera le Camp de Base Equipe Officiel de @chilerugby pour la #RWC2023

---

📍 Perros-Guirec (Région Bretagne) will be the Official Team Base Camp of Chile for Rugby World Cup France 2023



📸 A.LAMOUREUX pic.twitter.com/fVoQdyk7Bd