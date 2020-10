Los Cóndores tienen nómina para el Sudamericano 4 Naciones en Uruguay

El rugby sudamericano regresa a la competencia internacional tras la pandemia y Los Cóndores ya definieron a sus representantes que dirán presentes en el 4 Naciones el próximo 17 de octubre en el Estadio Charrúa, con la participación de Argentina, Uruguay y Brasil.

Los 30 Cóndores nominados, viajarán este jueves a Uruguay para cumplir con lo tiempos de los protocolos sanitarios impuestos por los uruguayos y que tienen que ver con una cuarentena preventiva al ingresar a ese país.

La Selección Nacional se encuentra trabajando hace semanas bajo estrictos protocolos sanitarios y el sábado 26 de septiembre tuvieron un match de exhibición entre Rojos y Blancos que permitió al Head Coach nacional, Pablo Lemoine, ver el desempeño de los jugadores tras los meses de para debido al Covid 19.

"Esta nómina es muy parecida al equipo que venimos trabajando, con la oportunidad de ver a algunos jugadores que están en Europa, como Franco, o Diego Warnken y algunos chicos que están empezando a aparecer en el país. Todo lo anterior es muy importante, ya que el equipo que salga de estos encuentros que tenemos, será el que deberá encarar la carrera de la clasificación al mundial del año que viene. Es muy importante conocer a estos jugadores bajo presión, si bien conocemos a la mayoría, hay que ver como funciona el ensamble entre todos", comentó Lemoine.

Y agregó: "Estamos muy contentos porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, hemos logrado llegar física y técnicamente en un buen nivel para el debut en el sudamericano que será frente a Argentina. ¿Las expectativas para el torneo? El Alto Rendimiento en Chile comenzó muy tarde respecto a los otros países, cada partido y entrenamiento lo hacemos pensando en recuperar ese tiempo perdido... no es una excusa, pero sabemos cual es la realidad. Tenemos un grupo desafiante, que acepta los retos, y por ahí iremos. La expectativa siempre termina siendo la construcción del jugador bajo presión. Ganar, perder o empatar son tres situaciones que no nos van a cambiar para nada".

🔴Este es el plantel de jugadores elegidos por Pablo Lemoine y su staff para el #SAR4N a desarrollarse en Montevideo, Uruguay.



🇨🇱🏉

📅 17 de octubre

⌚ 16hs – Argentina XV vs Chile

📅 21 de octubre

⌚ 19:45hs – Uruguay vs Chile

📅 25 de octubre

⌚ 14hs – Chile vs Brasil pic.twitter.com/o98yd6vMvr