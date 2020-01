Con la inclusión del rugby femenino: Seven de Viña 2020 tuvo su lanzamiento oficial

Este miércoles se produjo el lanzamiento oficial del Seven de Viña 2020, tradicional competencia femenina que para este año tiene como principal novedad la inclusión del rugby femenino.

En su edición 34, el torneo que arranca este viernes 17 en las canchas del Colegio Mackay de Reñaca y se extenderá hasta el domingo 19 de enero, contará con un total de 35 equipos.

Además se realizó el sorteo del campeonato que fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato, el Director de Casa del Deporte, Javier Aravena, el presidente de Old Mackayans, Ignacio Iriarte, el presidente de la Federación Rugby de Chile, Cristian Rudloff y Daniela Lungo, gerente general de Novotel, auspiciador principal del torneo.

El presidente de Old Macks, Ignacio Iriarte explicó "que antes teníamos el torneo de selecciones y el de clubes y para poder tener más rugby, debido al desarrollo que está teniendo la disciplina, incluimos una segunda división, la femenina, que tiene gran auge y la de mayores de 35 años".

Por otro lado, Cristian Rudloff, presidente de la Federación, dijo a Todo por el Deporte que "tenemos desafíos importantes. El año pasado salimos campeones del Circuito Sudamericano, ganamos en Punta del Este, el fin de semana siguiente ganamos acá en Viña, por lo que los ojos estarán puestos en la selección chilena. Estamos haciendo el trabajo necesario para estar a la altura. En junio tenemos el preolímpico es la guinda de la torta".

Sobre el Seven, comentó que "se había visto limitado en su crecimiento. Cada año estaba achicándose la cantidad de clubes que participaban, pero esa limitante quedó fuera por lo que se pueden sumar más equipos, la competencia será mayor y se podrán mostrar más jugadores".

Así se sorteó el torneo:

Torneo femenino (Equipos todos contra todos).

- Tordos de Mendoza

- Villa Alemana RC

- Las Panteras

- Lions RC

- Viña RC

Torneo Classic +35

Zona A: U. Católica, Liceo Mendoza, Cobs

Zona B: Old Macks, Alumni, Sporting RC

Torneo Masculino B

Zona A: Old Gergel,Old Anglonians,Lobos de Puerto Montt

Zona B: Old Macks, Alliance Sportif, ARRV 7's

Zona C: Lions RC, Gauchos,Villa Alemana

Zona D: Sporting B, Lagartos RC, RC Old Navy

Torneo Masculino A

Zona A: Old Georgians, Alumnis, UVM 7's

Zona B: Old Macks A, Stade Francais, Heineken 7's

Zona C: San Juan RC, Sporting, Los Troncos

Zona D: Old Johns, RC Old Boys, Seminario