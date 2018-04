DT de Suecia descartó a Zlatan Ibrahimovic para el Mundial de Rusia

Janne Andersson dijo que el delantero no merece ir a la Copa.

El técnico de la selección de Suecia, Janne Andersson, dejó en claro que Zlatan Ibrahimovic tiene nulas opciones de ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018 pese a los deseos del delantero de Los Angeles Galaxy de volver al combinado escandinavo luego de haber renunciado.

"Ibrahimovic le dijo que no a la selección sueca, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí", expresó decidido Andersson en conferencia de prensa.

"El nos dejó. No está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018", añadió Andersson.

El ex jugador de Ajax, Barcelona, PSG y Manchester United había manifestado su deseo de retornar a la selección, sobre todo luego de su buen inicio en la MLS: "Un Mundial sin mí, no es un Mundial", dijo el sueco en una entrevista.