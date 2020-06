"Aguantando los dolores y fiebre": Héctor "Galleta" Suazo está batallando contra el coronavirus

Héctor "Galleta" Suazo, recordado delantero de Universidad de Chile, contó en redes sociales que está sufriendo fuertes síntomas en su "batalla" contra el coronavirus.

"Gracias amigos por la preocupación, aquí seguimos dándole batalla a este virus. Aguantando los dolores y fiebre" escribió el ex jugador en Twitter, agregando que su hermana está hospitalizada y criticando el costos de los medicamentos para aguantar la enfermedad.

"Ya vamos con el día 11 con el bicho. Puta que son caros los remedios, increíble cómo se hacen ricos con las farmacias", comentó.

Suazo reveló el pasado 12 de junio que se había contagiado tras visitar a su hermana, hospitalizada por neumonía, por lo que ya estaba en tratamiendo en su casa: "Es terrible", afirmó.

Hola amig@s. Les cuento que mi hermana aún sigue hospitalizada con neumonía, lo malo que sus diálisis la han tenido debilitada, la tienen aislada. Dios quiera no se pegue el virus Y bueno desde ese día que estuve junto a ella me contagie, me estoy tratamiento en casa es terrible