Andy Murray y el brote de Covid-19 en el Adria Tour: Será una lección para todos

El británico Andy Murray, ex número uno del mundo, lamentó el brote de casos positivos por coronavirus que surgieron como consecuencia del Adria Tour, torneo benéfico que organizó en Belgrado y Zadar el serbio Novak Djokovic, actual líder del ranking ATP, y sostuvo que esta situación servirá de "lección para todos".

"Con suerte, no es nada grave, esperemos que no haya un gran brote allí, porque entiendo que en Serbia y Croacia lo estaban manejando bastante bien. Pero una vez que comienzas a congregar multitudes de personas que vienen de todo tipo de países...es una especie de lección para todos nosotros a la hora de tomar todas las medidas que sean posibles", dijo el escocés.

Murray también opinó sobre la seguridad de disputar el US Open, aunque planteó una interrogante si es que se presenta un caso positivo durante el desarrollo del Grand Slam.

"Imaginemos una situación en la que estás en las últimas rondas del US Open pero alguien se saltó las reglas, se fue a Manhattan, o hizo algo que no debería haber estado haciendo, y tú luego contraes el virus y no puedes competir en cuartos de final o semifinales del US Open. Sería extremadamente frustrante. Entonces, ¿cómo cuidan de eso exactamente? No sé cómo lo harán", cuestionó.