Empeora el estado de Lorenzo Sanz, ex presidente de Real Madrid con coronavirus

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, de 76 años, hospitalizado en Madrid por el coronavirus, padece "insuficiencia respiratoria y fracaso renal por la infección grave", según publicó en Twitter su hijo del mismo nombre.

"Acabamos de hablar con el médico y las noticias no son nada buenas. Al margen de la insuficiencia respiratoria se le junta un fracaso renal por la infección grave. Hay que esperar 24 horas pero debido a su edad está muy complicado. Lo peor es no poder estar junto a él", comenta el hijo del ex presidente madridista entre 1995 y 2000.

Por la mañana, Lorenzo Sanz había traslado un mensaje a su familia en el que les comunicaba que "está bien y que ha pasado buena noche", según su hijo.

"Estuvo varios días en casa, un poco por solidaridad, porque se veía con fiebre, pero había que esperar más síntomas y cuando llegaron fue cuando decidieron llevarlo ayer al hospital, donde le ingresaron por una neumonía bilateral en la que podía correr riesgos", cuenta su hijo.

Lorenzo Sanz Durán, que coincidió con el ex delantero chileno Iván Zamorano y es padre de los ex Unión Española Paco y Fernando Sanz, está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.