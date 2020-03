17:44 - 27/03/2020

En un hospital: La interpretación de You'll Never Walk Alone que emocionó a Klopp

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, el técnico de Liverpool Jurgen Klopp confesó que "le enviaron un video de gente en un hospital en cuidados intensivos y empezaron a cantar el "You'll Never Walk Alone", me puse a llorar inmediatamente". (Video: Youtube)