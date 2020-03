Francisca Crovetto: Mañalich dijo que yo puedo asesinar y en las listas de espera murieron 2.000 personas

La deportista nacional Francisca Crovetto volvió lamentó los dichos del ministro de Salud Jaime Mañalich, el que la trató de irresponsable y de ser una potencias asesina de sus abuelos, luego que la deportista criticara los protocolos del Aeropuerto de Santiago ante la emergencia por el coronavirus.

"La verdad es que arranqué de un día para otro desde Italia. Yo llegué el día domingo y el lunes se declaró todo en estado de emergencia. Pese a eso, todavía se podía ir a los clubes de tiro, con algunas restricciones movilidad, pero dentro de la misma región se podía hacer", contó en Al Aire Libre en Cooperativa sobre su experiencia.

"Ya el miércoles en la noche se decretó un bloqueo total con cierre de fronteras. Cuando vimos que no podíamos seguir entrenando y que la situación se estaba poniendo mucho más compleja, era inminente que si yo no me iba lo más pronto posible, me tenía que quedar hasta el 3 de abril, así que por medio de la Federación y el Mindep encontramos un vuelo con rumbo a Chile y con escala en Argentina", agregó.

En esa línea contó que "hice escala en Buenos Aires y al descender allá, tuve que llenar una declaración jurada parecida a la de acá, pero hacían bajar de a 30 personas del avión. Te demorabas mucho más en bajar, eso para evitar aglomeraciones en la nave".

"En Chile no pasó eso. Nos bajamos todos al mismo tiempo y a mí que venía de un país en riesgo me llevaron a otro sector, me pasaron una mascarilla, sin indicaciones como la de usar alcohol gel. Me dieron una licencia-certificado por 14 días, pero pregunté si me podía hacer el examen y me dijeron que no por no tener síntomas", complementó.

Así, y respecto al emplazamiento de Mañalich, aseguró que "me parece grave, por que él no sólo me tilda de irresponsable, que sería lo de menos. Primero le traspasa a la sociedad civil la responsabilidad que tienen ellos como Ministerio, porque habla de que yo soy una persona culta que debería saberlo. Me parece increíble que se den por obvias cosas que pueden salvar vidas".

"También me tilda de ser una persona que puede asesinar a alguien y esa es una acusación grave. Acá lo que mata gente son cosas como las más de 2.000 personas que murieron por las listas de espera, entonces que me digan a mí que puedo asesinar a mis abuelos me chocó bastante la verdad", agregó.

Crovetto, finalmente, se refirió a la incertidumbre que ronda a los Juegos Olímpicos de Tokio. "Tengo el privilegio de ya estar clasificada y eso me tiene más tranquila, pero en el alto rendimiento uno programa las competencias, hace la curva de rendimiento y no poder planificar me genera bastante angustia y empatizo con mis compañeros".

"No creo que los Juegos se suspendan, pero sí que el Comité Organizador deba replantearse postergarlo un par de meses para recuperar las semanas perdidas y para que todos tengan claras las fechas y lugares de los procesos clasificatorios", cerró Crovetto.