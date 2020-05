Futbolista turco confesó que asesinó a su hijo de cinco años que tenía coronavirus

El futbolista turco Cevher Toktas, del club amateur Bursa Yildirim, causó gran conmoción en su país al entregarse a la policía y confesar que asesinó a su hijo de 5 años, quien tenía síntomas de coronavirus.

De acuerdo a los informes de la prensa turca, según consignó el diario Clarín, Toktas admitió el cruel crimen 11 días después del incidente, ya que las autoridades dictaminaron la muerte del pequeño como muerte natural por el Covid-19.

El pequeño ingresó a un centro asistencial con problemas respiratorios y su padre lo asfixió con una almohada, cuando estaban solos en la cuarentena, para después avisar a los médicos. Así lo relató el propio jugador al entregarse a la polícia.

"Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí", declaró.

Su motivo fue más cruel aún: "Nunca amé a mi hijo menor despues de que él nació. No sé porqué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental".

Tras la confesión, Toktas fue arrestado y será juzgado por "asesinar a un pariente cercano", crimen castigado con cadena perpetua.