Héctor Vega, futbolista chileno en Nicaragua: Quiero salir de aquí porque el coronvirus va a explotar

Héctor Vega, delantero chileno que milita en Juventus de Nicaragua, contó cómo se vive la situación en un país en el que no se han tomado las medidas adecuadas para impedir la propagación del coronavirus, algo que lo llevó a apartarse volunariamente de su equipo.

"Dejé de participar hace como cuatro días por todo lo que esá pasando. Acá la vida sigue normal, no hay mucha información, la esconden. Yo estoy pendiente a lo que sucede en Chile y no me voy a arriesgar por un contrato, es mi salud y sin ella no podría jugar", manifestó el jugador en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Ellos jugaron a puertas cerradas, pero uno nunca sabe si un compañero o un rival tiene el virus", agregó el hijo de Héctor "Caldillo" Vega, ilustre ex jugador de Deportes Iquique.

En esa línea agregó que "acá la televisión la maneja el Gobierno y no dicen todo. En lugar de informar ponen programas de entretención y la gente sigue haciendo su vida normal. Dicen que hay dos contagiados, entonces sigamos jugando a puetas cerradas".

"Hay un compañero paraguayo que tomó la misma decisión. Hablamos con el enrenador y él nos mandó a hablar con la dirigencia y ellos lo entendieron. Ahora esperamos que los vuelos se activen para poder viajar porque los aeropuertos están cerrados", añadió.

Respecto a las medidas tomadas por el gobierno nicaragüense y el presidente Daniel Ortega, como la convocatoria a una manifestación contra el COVID-19, Vega, apuntó: "No me gusta hablar mucho de política, pero hizo una marcha contra el coronavirus. Hizo todo mal, cuantas personas infectadas pudo haber en esa marcha y él no dice nada como en otros países en los que hay cadena nacional".

El atacante aseguró que pretendente volver al país, pero aseguró que "en Nicaragua hay solo cuatro chilenos, así que no somos prioridad, pero Avianca emitirá un comunicado el 10 de abril, para llegar a Lima aunque sea y mantenerme ahí. La cosa es salir de aquí porque va a explotar, acá hay muy pocos hospitales y la gente se va a morir en sus casas".

"En mi caso tengo dinero y dónde estar, pero esa no es la situación de todos los chilenos". cerró Vega.