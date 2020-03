Javier Castrilli y medidas por coronavirus: Piñera priorizó los intereses económicos

El ex árbitro argentino Javier Castrilli usó sus redes sociales para analizar cómo han adoptado distintos países los protocolos para hacerle frente al coronavirus. Para el retirado juez, la medida del toque de queda nocturno en Chile demostró que el Presidente Sebastián Piñera "priorizó los intereses económicos".

"Existe un hilo conductor entre las medidas de Piñera (toque de queda por la noche con aislamiento tibio y gradual e incumplido durante el día), de Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) en autorizar la suspensión de sueldos privados por cuatro meses y la demora en la postergación de los Juegos Olímpicos. Todos priorizan los intereses económicos", escribió Castrilli en su cuenta de Twitter.

Junto con eso, agregó que "La situación requiere de líderes que no teman, que no duden y que prioricen la vida a cualquier otra especulación. Aquellos que demoraron medidas son culpables de miles de muertes. No es casual que en ciertos lugares haya explotado la pandemia de la forma que lo hizo".

"La lógica utilitaria del interés material argumentando que es peor que los dejen en la calle (suspensión de sueldos). No entienden la situación. LOS ESTADOS DEBEN HACERSE CARGO..!!!! Para eso están en situaciones extremas como estas..!!! PIENSEN EN LAS VIDAS Y NO EN EL DINERO.!!!", sentenció.

Existe un hilo conductor entre las medidas de Piñera (toque de queda x la noche c/aislamiento tibio y gradual e incumplido durante el día), de Bolsonaro (autorizar suspensión de sueldos privados x 4 meses) y la demora de postergación de los JJOO... priorizar intereses económicos — Javier Castrilli (@castrillijavier) March 23, 2020

La lógica utilitaria del interés material argumentando que es peor que los dejen en la calle (suspensión de sueldos). No entienden la situación. LOS ESTADOS DEBEN HACERSE CARGO..!!!! Para eso están en situaciones extremas como estas..!!! PIENSEN EN LAS VIDAS Y NO EN EL DINERO.!!! — Javier Castrilli (@castrillijavier) March 23, 2020