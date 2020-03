Josip Ilicic donó el balón con el que marcó un "póker" como gratitud a hospital de Bérgamo

Un noble gesto tuvo el serbio Josip Ilicic, quien donó el balón con el que marcó un "póker" en la victoria de Atalanta sobre Valencia a un hospital en la ciudad de Bérgamo, en Italia.

El regalo del volante fue una muestra de "gratitud y cercanía" a los médicos y todo personal que trabaja en el lugar tratando a los afectados por el coronavirus.

"Nosotros también estamos a su lado, nuestro ángeles, para ganar el partido más importante de todos", declaró Ilicic.

Aquel triunfo de Atalanta sobre Valencia en Champions League también fue dedicado a su provincia y todos los hinchas en el delicado momento que se vive en el país más afectado de Europa por la pandemia del COVID-19.

