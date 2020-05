Jugador de Managua habló sobre la "extraña" final en Nicaragua: "Aquí la crisis no es tan fuerte"

Mientras el fútbol está paralizado en casi todo el mundo por culpa de la pandemia del coronavirus, en Nicaragua la acción nunca se detuvo. Y de forma insólita, este sábado se jugará la final de vuelta entre Managua FC y Real Estelí, que empataron 1-1 en la ida la semana pasada.

En ese escenario, el delantero español Pablo Gallego, delantero de Managua, habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la definición y las medidas que se tomaron en el país centroamericano para llegar a esta instancia.

"Es una situación extraña por la pandemia que se vive en el mundo. En Nicaragua las cosas están bajo control, ojalá se pueda jugar y no hayan consecuencias de ningún tipo. Se están tomando medidas de seguridad y restricciones, protocolos sanitarios con el ministerio de Salud. Esperamos la final y dar una alegría a nuestros fanáticos", contó el hispano.

Gallego, de 26 años, resaltó que en Nicaragua siempre tuvieron la disposición de continuar con la liga, ya que "desde el primer momento se tomaron medidas y protocolos estrictos para seguir adelante".

"Aquí no se ha sentido la crisis tan fuerte como en otros países, no hay hospitales llenos, supermercados desbordados, no hay muchas muertes. Hay pocos casos y están controlados", apuntó.

Pese a la situación descrita, finalizó señalando que "entiendo cómo se sienten en Chile, soy español y veo como se vive la pandemia en mi país".

La final entre Managua y Real Estelí se jugará este sábado a las 21:00 horas (01:00 GMT).