Jugadoras de S. Wanderers hicieron una rifa para apoyar a dos compañeras afectadas por la pandemia

Dos jugadoras del plantel femenino de Santiago Wanderers están en una complicada situación económica por culpa de la pandemia del Covid-19 y sus compañeras de equipo, en un acto solidario, se juntaron para reunir fondos a través de una rifa y ayudarlas en la adversidad.

Camila Maldonado, una de las jugadoras de los caturros, conversó con Al Aire Libre PM para dar detalles sobre la iniciativa para apoyar a sus compañeras.

"La ayuda nace de la preocupación que tenemos hacia algunas compañeras que no la pasan bien en la pandemia, no están trabajando, estaban trabajando antes de esto, y no están bien económicamente. Nos movimos con esta rifa, somos un equipo y necesitamos que estén todas en la mejor condición posibles", explicó Maldonado.

Maldonado, quien además es profesora de educación física, también habló sobre la ayuda que han recibido las afectadas por parte del club.

"Por lo que entiendo, el club ya apoyó a una compañera, con alimentación, pero no sé si hubo otro tipo de ayuda. No tenemos conocimiento si están gestionando algo para ellas, pero no podemos estar esperando ,la ayuda la necesitan ahora y por algo estamos haciendo esto", sentenció.

"La rifa ofrece 20 premios a repartir y los números valen 1.000 pesos", cerró Maldonado.

Los detalles para aportar los puedes revisar a continuación: