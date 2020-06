La dura confesión de Walter Montillo: Estuve seis años distanciado con mi viejo

El argentino Walter Montillo, volante e ídolo de Universidad de Chile, profundizó sobre el impacto que tuvo la muerte de su papá, Walter Oscar, de 60 años y fallecido por Covid-19, confesando que ambos quedaron con cuentas pendientes, ya que estuvieron seis años distanciados por problemas personales y recién en 2019 retomaron el contacto.

"Lamentablemente le agarró el Covid..fue una de las personas que no pudo recuperarse. Me tocó estar acá lejos. Son momentos muy malos, pero hay que seguir. Tengo tres hijos y mi mujer que me necesitan. Sigo haciendo mi duelo cuando mi cabeza se pone a pensar, la vida sigue y a veces nos da estos golpes", comentó Montillo en el programa en el programa "Jugados en Casa" de Vía X, antes de profundizar sobre su relación con su progenitor.

"Estuve seis años distanciado de mi viejo...cada casa es un mundo, no tuvimos una relación que nos hubiese gustado", detalló.

Montillo explicó que "el año pasado habíamos vuelto a hablar, a ver si en un momento podíamos tener una segunda chance, de retomar el contacto que teníamos...y este año falleció".

"Tranquilo me hubiera dejado que nos lleváramos mejor en todo ese tiempo perdido. Entre todas las cosas, pude despedirme. Peor hubiese sido si no volvíamos a hablar. A veces hablábamos por teléfono, un mensaje. Esa cercanía me dejó un poco tranquilo. No voy a exponer por qué pasó todo esto...no supimos llevarlo a buen puerto", sentenció.