Las vías de escape que maneja en Managua el hijo del "Caldillo" Vega para regresar a Chile

El futbolista peruano-chileno Héctor Vega, hijo del recordado jugador de Iquique Héctor "Caldillo" Vega, conversó con Al Aire Libre PM sobre el drama que vive en Nicaragua, ya que se desvinculó de su club , está varado en Managua y no puede volver a Chile. Aunque está analizando las posibles vías de escape para salir de ese país.

"Hace tres semanas que me desvinculé de Juventus Managua, me pagaron lo que me debían y espero la posibilidad de que haya un vuelo para poder viajar a Chile. Tengo amigos que quieren viajar y los aeropuertos están cerrados, pero hay una posibilidad en mayo", explicó el jugador.

Vega contó que incluso habló con la embajada chilena en Nicaragua para gestionar su regreso en un "vuelo humanitario", pero es imposible.

"Está la posibilidad de ir a Costa Rica y de ahí ir a Chile. Estamos programando viajar antes del 15 de mayo, esa es la misión. Tengo vuelo comprado para el 1 de junio, pero mi intención es adelantarlo, porque no quiero estar más acá, mi familia me está esperando en Chile", aseveró.

Finalmente, el ex jugador de Deportes Valdivia y Unión San Felipe apuntó que su deseo es retornar para ver si existen posibilidades de jugar nuevamente en nuestro país o revisar ofertas en Perú.