Lewis Hamilton desató controversia y lo acusaron de antivacuna al compartir video contra Bill Gates

El británico Lewis Hamilton, hexacampeón de la Fórmula 1, desató gran controversia en redes sociales y fue tratado como antivacuna, al compartir un video que ponía en duda un discurso del empresario y filántropo Bill Gates sobre las vacunas.

Hamilton, en su cuenta de Instagram, compartió la publicación del actor canadiense King Bach, quien título el video de Gates con la frase "Recuerdo cuando dije mi primera mentira".

En ese video, el fundador de Microsoft desmintió estar vinculado con el origen del Covid-19, pero debido a la frase de "mentira", Hamilton fue vapuleado por respaldar teorías conspirativas.

Debido a la situación, Hamilton borró el video y entregó su versión, disculpándose por lo ocurrido.

"Quiero aclarar lo que quería decir... En primer lugar, no había visto el comentario adjunto y eso es 100 por ciento mi culpa. Tengo mucho respeto por la labor de caridad que hace Bill Gates. También quiero dejar claro que no estoy en contra de la vacuna, no dudo de que será importante en la lucha contra el coronavirus y confío en que se desarrolle para ayudar a salvar vidas (...) Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día. Todo mi optimismo", aseveró.