Manuel Astorga y paralización del fútbol: Va a haber un daño severo para los deportistas

De igual forma el preparador físico señaló sobre el teletrabajo que "es mejor eso a no tener nada".

El destacado preparador físico nacional Manuel Astorga se refirió a la necesidad de los futbolistas de entrenar en sus casas y mediante evaluaciones de teletrabajo, debido al coronavirus, señalando que habrá un daño severo para los deportistas, pero que al menos entrenar les permitirá evitar que sus perjuicios sean mayores.

"Es mejor tener este trabajo que no tener nada. Se pueden hacer cosas para que el daño colateral en los deportistas sea menos severo, pero de que va a ser severo, va a serlo", señaló en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM.

Además, añadió que "va a haber un espacio no menor en el que van a tener que requerir trabajos físicos generales y específicos para poder llegar a transferir después en la competencia. Me parece que la mayor complejidad es eso, no poder llevar a esa competencia lo entrenado con anterioridad".

"Hay cualidades que se van a perder, como algunos trabajos específicos de pesas e implementos, cargas a las que no tienen acceso algunos", insistió.

Finalmente, Astorga señaló que hay posibilidades de trabajar para los deportistas amateur, "en lugares públicos, siempre y cuando haya un aislamiento de unos cuatro metros, además como consejo para las personas, siempre va a ser mejor estar bien preparado físicamente y alimentarse de forma saludables, ya que así podemos enfrentar de mejor forma estos virus".