Navarrete y partidos de este lunes: No debería haber sanción a los clubes por no presentarse

El presidente de Azul Azul respaldó a los elencos que tienen partidos programados, en caso de que no jueguen.

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, analizó la suspensión temporal del Campeonato Nacional por el coronavirus, a partir de este miércoles, y solidarizó con los clubes que tienen duelos programados para hoy lunes, en caso de que no quieran presentarse.

"Comparto la decisión que estén tomando los directores y capitanes de los clubes que están por jugar hoy (lunes) y sería un mal antecedente sancionarlos en caso de que no puedan jugar porque también hay que velar por el aspecto emocional de los jugadores, que están en ese minuto en una decisión crítica y no creo, desde un punto de vista personal, que deba haber una sanción a los clubes por no presentarse a jugar", señaló en un punto de prensa en las afueras del Centro Deportivo Azul.

Los compromisos a jugarse este lunes son el de O'Higgins ante Deportes Antofagasta, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) y el de Curicó Unido ante Unión La Calera, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).

Rivarola dio negativo por coronavirus y jugadores de las divisiones inferiores están en cuarentena

Además, el timonel de la U se refirió a los casos sospechosos que se registraron por parte de dos valores de las divisiones inferiores y de su asesor deportivo Diego Rivarola, descartando que hayan casos confirmados en el club.

"Tuvimos dos alumnos de la sub 12, que son del colegio Saint Geoge's (que está en cuarentena desde la semana pasada) y ellos estaban en una fase de protocolo para saber si contrajeron el virus, pero no hemos tenido noticias de aquello", señaló.

"Sí supimos de Diego Rivarola (presentó síntomas), quien salió negativo en sus exámenes", añadió el mandamás de la concesionaria universitaria.

De forma preventiva, los "azules" suspendieron los entrenamientos del primer equipo, masculino y femenino, y las series inferiores desde este martes.