Víctor Hugo Morales fue internado por una pulmonía bilateral causada por el Covid-19

El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, histórico relator de fútbol, fue internado por una pulmonía bilateral, causada por su cuadro de Covid-19.

Según la prensa argentina, fue internado en el Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, tras complicarse su condición de salud. Había sido diagnosticado con coronavirus el sábado en la tarde.

De hecho, el propio Morales contó que estaba contagiado, y en tono pesimista afirmó sentirse como si se hubiera "ahogado en la orilla".

"Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué", declaró.

Morales es reconocido mundialmente por el legendario relato del gol de Diego Maradona en México 1986 ante Inglaterra, en donde lo apodó como "Barrilete Cósmico".