Alejandro Tabilo: Nunca pensé que en mi primer Grand Slam iba a tener una victoria así

El tenista nacional Alejandro Tabilo (208° en el ránking ATP) se mostró muy contento tras vencer en un maratónico duelo al colombiano Daniel Galán (186°), con lo que logró su primer éxito en un Grand Slam, en su debut en el cuadro principal del Abierto de Australia.

Tabilo, en conversación con ESPN, sostuvo que "fue un partido muy duro, me costó soltarme y me fui del partido al perder algunas chances, pero nunca pensé que en mi primer Grand Slam iba a tener una victoria así en cinco sets".

Sobre el partido agregó que "estoy muy contento de haberlo sacado adelante. En el quinto set comencé con un quiebre en contra, ahí de cabeza te vas un poco, pero seguí luchando y el público me ayudó muchísimo".

Junto con esto, el nacional recordó algunos duros momentos en su corta carrera: "Llevo un año y medio trabajando con mi entrenador. Cuando él llegó estaba casi sin ránking y empezamos todo de nuevo, fueron cuatro meses de solo entrenar".

Además finalizó que "ha sido mucho sacrificio y trabajo, he tenido un gran progreso y esto significa muchísimo para ambos. Además, hace un tiempo tuve sobrepeso y me costó algunos años, pero ya estoy bien. El año pasado me acalambraba en el tercet set y hoy estar bien hasta el quinto me pone muy feliz".