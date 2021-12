Andy Murray recibió una wild card para el Abierto de Australia

El ex número uno del mundo Andy Murray recibió una invitación para disputar el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, en el 2022.

"Andy es reconocido por su espíritu de lucha, pasión y amor por el juego, estoy feliz de darle la bienvenida en su regreso a Melbourne en enero", dijo Craig Tiley, director del certamen.

Por su parte Murray se mostró "emocionado de jugar en el Australian Open y estoy agradecido de Craig y su equipo por la oportunidad. Tuve algunos momentos grandiosos en Australia jugando ante maravillosos públicos, y no puedo esperar volver al court en Melbourne Park".

Five-time finalist @andy_murray is awarded a main draw wildcard.



“Andy is renowned for his fighting spirit, passion and love of the game and I’m delighted to welcome him back to Melbourne in January.” - @CraigTiley



We can’t wait to see you at #AO2022, Andy 💪💙#AusOpen pic.twitter.com/pJpBy4qXQT