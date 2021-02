Djokovic: Kyrgios tiene un gran talento dentro de la cancha, pero fuera no le tengo ningún respeto

El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic admitió que cada año que pasa se siente más cómodo en el Abierto de Australia y lanzó una polémica declaración contra el local Nick Kyrgios.

"Este escenario me trae muy buenos sentimientos y confianza. Me siento muy bien estando aquí, está claro que si mentalmente estás bien no importa el sitio donde juegues, pero aquí simplemente me encuentro bien", explicó en conferencia de prensa.

Precisamente, el vigente campeón debutará en la jornada inaugural en la sesión nocturna frente al veterano jugador francés Jeremy Chardy, rival con el que mantiene un 13-0 a su favor.

"Cuento con resultados favorables frente a Jeremy y eso ayuda. Él basa su juego a partir de una gran derecha y servicio pero creo que después de estos partidos de Copa ATP estoy listo para competir", añadió.

Djokovic se refirió a las recientes comentarios del local Nick Kyrgios en los que afirmaba que el serbio era un "inútil" por cuestionar las condiciones de cuarentena establecidos por el gobierno estatal.

"Dentro de la cancha tiene un gran talento. Es importante para el mundo del deporte, pero fuera de la pista no le tengo ningún respeto", respondió con severidad el jugador de Belgrado.