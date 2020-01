Djokovic pidió retrasar el Abierto de Australia por la mala calidad del aire

El serbio Novak Djokovic, segundo del mundo y presidente del consejo de jugadores de la ATP, afirmó este lunes que Tennis Australia, el órgano responsable de organizar el Abierto de Australia, se podría plantear retrasar la celebración del evento si la calidad del aire en Melbourne sigue afectada por los incendios forestales que están teniendo lugar en el país océanico.

Melbourne, ciudad en la que está prevista la organización del primer Grand Slam del año entre el 20 de enero y el 2 de febrero, amaneció tanto el pasado viernes como este lunes con una densa niebla propiciada por los incendios desatados en East Gippsland, a unos 360 kilómetros de la capital victoriana.

De hecho, los organismos de meteorología australiano determinaron este lunes que la calidad del aire es "muy pobre" y recomendó el uso de mascarillas para evitar la inhalación de este aire entre los ciudadanos.

El problema no sólo reside en Melbourne, sino que afecta a un gran número de ciudades del país, entre ellas Sidney, Melbourne o Canberra, las cuales mantienen un vínculo muy estrecho con la organización de torneos de tenis de primer nivel.

"Si la situación continua por el mismo camino y la calidad del aire está afectada del mismo modo que lo está en Sidney, entonces Tennis Australia se verá forzada a tomar decisiones al respecto", comentó el ex uno del mundo.

A esto se sumó la decisión de Djokovic de unirse a la campaña de Maria Sharapova, quien donó 25 mil dólares para los afectados por los incendios.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz