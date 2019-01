Fea la actitud: lexander Zverev destrozó su raqueta y de paso asustó a pasapelotas

El tenista alemán Alexander Zverev asustó a un pasapelotas tras destrozar su raqueta en el partido que perdió ante el canadiense Milos Raonic por los octavos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

El numero 4 del ranking mundial, no aguantó que Raonic le estuviera ganando con tanta diferencia y se desquitó rompiendo su raqueta y causandole un susto al "ball boy" que pasaba por su lado en ese instante.

Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?



(via @espn) pic.twitter.com/M3MUB9HrE2