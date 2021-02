Joven pelotera colapsó en medio de un partido del Abierto de Australia

Una joven pelotera del Abierto de Australia causó preocupación durante la segunda jornada del primer Grand Slam de la temporada, debido a un desmayo en medio de un partido.

La joven se desplomó mientras el sudafricano Lloyd Harris enfrentaba al danés Mikael Torpegaard por la ronda inicial, debido a las altas temperaturas en Melbourne.

Según la organización del campeonato, la mujer se encuentra bien y estará descansando en su casa hasta el fin de semana, cuando volverá a las pistas.

A ball kid has been helped off Court 16 during a match between Lloyd Harris and Mikael Torpegaard after collapsing at the back of the court.



No serious injury has been reported. We wish them a cool and comfortable recovery!



STREAM: @9Now #9WWOS #AO2021 pic.twitter.com/OQm8Gnmiha