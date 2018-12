Juan Martín del Potro no jugará del Abierto de Australia 2019

El argentino Juan Martín del Potro, número cinco de la clasificación de la ATP, anunció este lunes que no jugará el Abierto de Australia porque no se recuperó de la lesión que sufrió en la rodilla derecha.



"Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver", escribió Del Potro en su cuenta de Twitter.



"Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas. Feliz Año Nuevo! Felicidades!", añadió el argentino de 30 años.



Del Potro se fracturó la rótula de la rodilla derecha el 11 de diciembre en los octavos de final del Masters 1000 de Shangai ante el croata Borna Coric.



El Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, se jugará del 14 al 27 de enero de 2019.

Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas ☺️



Feliz Año Nuevo! Felicidades! 🥂🍾 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 31 de diciembre de 2018