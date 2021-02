La "caliente" discusión entre Fabio Fognini y Salvatore Caruso en el Abierto de Australia

El italiano Fabio Fognini (17° de la ATP), que será el primer sembrado del ATP de Santiago, eliminó en segunda ronda del Abierto de Australia a su compatriota Salvatore Caruso (78°) por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6(12) en un partido que terminó con una "caliente" discusión.

Fognini le recriminó, de mala manera, la suerte que había tenido cuando su rival envió varias pelotas a la línea en momentos cruciales, mientras que Caruso le respondió por sus insistentes quejas en el último tramo del choque, las que consideró no habían sido adecuadas ni deportivas.

Finalmente la pelea debió ser intervenida por el supervisor Andreas Egli, quien apartó pacíficamente a los dos para evitar que el problema fuera a mayores.

Con la victoria, Fognini consiguió por cuarto año consecutivo avanzar a la tercera ronda, donde enfrentará al australiano Alex De Miñaur (21) este sábado.

Revisa la discusión:

Shocked, just astounded, that guys named Fabio Fognini and Salvatore Caruso are arguing like this. pic.twitter.com/vSEqMHhl5Z