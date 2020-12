La qualy del Abierto de Australia se jugará en Medio Oriente o Estados Unidos

La organización del Abierto de Australia informó en las últimas horas que planea realizar su fase clasificatoria en el mes de enero, instancia que de acuerdo a versiones de prensa se jugará en Medio Oriente y en los Estados Unidos.

Según el medio especializado The Age, la medida se adoptaríá para evitar lo sucedido en el pasado US Open, donde no hubo qualy debido a los efectos generados por la pandemia del coronavirus alrededor del mundo.

De esta manera, la fase de clasificación se disputaría antes del 15 de enero, donde los jugadores europeos podrían ver acción en Doha o Dubai, mientras que los del continente americano en la ciudad de Los Angeles, en territorio estadounidense.

Esta medida controlaría la afluencia de gente en suelo australiano.

Esta medida puede favorecer al tenista chileno Alejandro Tabilo, quien en la edición del presente año disputó la fase previa del primer Grand Slam de la temporada, antes de entrar al cuadro principal.

Tennis Australia informed the players that the AusOpen qualifying will be played prior to January 15th in a different country. Middle East or LA are some of the options.



They also want to hold four events (two ATP, two WTA) in the week before the AO (1-6 February)