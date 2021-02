Los resultados de la octava jornada del Abierto de Australia

Sigue en vivo y online los resultados del de Australia en AlAireLibre.cl.

Cuadro masculino

Mackenzie McDonald (EEUU) vs Daniil Medvedev (RUS), 22:30 horas.

Andrey Rublev (RUS) vs Casper Ruud (NOR), 00:30 horas

Fabio Fognini (ITA) vs Rafael Nadal (ESP). 01:00 horas

Stefanos Tsitsipás (GRE) vs Matteo Berrettini (ITA), 06:30 horas

Cuadro femenino

Jessica Pegula (EEUU) vs Elina Svitolina (UCR), tercer set, 6-4, 3-6, 5-3

Donna Vekić (CRO) vs Jennifer Brady (EEUU), 22:35 horas

Elise Mertens (BEL) vs Karolína Muchová (RCH), 04:00 horas

Ashleigh Barty (AUS) vs Shelby Rogers (EEUU), 05:00 horas





Dobles femenino

Cori Gauff/Caty McNally (EEUU) vs. Alexa Guarachi (CHI)/Desirae Krawczyk (EEUU), Primer Set, 6-5