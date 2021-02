Los resultados de la quinta jornada del Abierto de Australia

Arranca la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año en el circuito ATP.

Revisa los resultados del cuadro masculino y femenino junto a AlAireLibre.cl.

Cuadro masculino

Grigor Dimitrov (BUL) vs. Pablo Carreño (ESP). Primer set: 4-0

Adrian Mannarino (FRA) vs. Alexander Zverev (ALE).

Aslan Karatsev (RUS) vs. Diego Schwartzman (ARG).

Pedro Martínez (ESP) vs. Dusan Lajovic (SER).

Marton Fucsovics (HUN) vs. Milos Raonic (CAN).

Denis Shapovalov (CAN) vs. Felix Auger-Aliassime (CAN)

Dominic Thiem (AUT) vs. Nick Kyrgios (AUS).

Novak Djokovic (SER) vs. Taylor Fritz (EE.UU).

Cuadro femenino

Garniñe Muguruza (ESP) venció a Zarina Diyas (KAZ) por 6-1 y 6-1

Su-Wei Hsieh (TPE) vs. Sara Errani (ITA). Tercer set: 6-4, 2-6 y 2-4

Serena Williams (EE.UU) vs. Anastasia Potapova (RUS). Segundo set: 6-7(5), 1-2

Ons Jaberu (TUN) vs. Naomi Osaka (JPN)

Veronika Kudermetova (RUS) vs. Simona Halep (RUM)

Iga Swiatek (POL) vs. Fiona Ferro (FRA)