Los resultados de la tercera jornada del Abierto de Australia

Arranca la segunda ronda del Abierto de Australia, segundo Grand Slam del año, en el cual Novak Djokovic y Dominic Thiem buscarán seguir avanzando en el cuadro de varones, mientras que Serena Williams y Simna Halep hacen lo propio en damas.

Revisa los resultados de la tercera jornada en Australia:

Cuadro de varones

Alexandre Müller (FRA) vs. Diego Schwartzman, Primer set: 2-4.

Aslán Karatsev (RUS) a Yegor Guerasimov (BIE), por 6-0, 6-1 y 6-0.

Dominic Thiem (AUT vs. Dominik Koepfer, 00:00 horas.

Novak Djokovic (SER) vs. Frances Tiafoe (USA), 00:00 horas.

Cuadro de damas

Aryna Sabalenka (BIE) a Daria Kasátkina (RUS), por 7-6(5) y 6-3.

Su-Weih Hsieh (TWN) a Bianca Andreescu (CAN), por 6-3 y 6-2.

Ann Li (USA) a Alize Cornet (FRA), por 6-2 y 7-6(6).

Anastasiya Potápova (RUS) a Timea Babos (HUN), por 6-2 y 6-4.

Markéta Vondrousova (CHE) a Rebecca Marino (CAN), por 6-1 y 7.5.