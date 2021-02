Mujer de la polémica con Rafael Nadal: El alcohol te hace estar un poco desinhibida

La mujer que este jueves protagonizó una polémica con Rafael Nadal al realizarle un gesto obsceno y ser retirada del Abierto de Australia, reconoció que estaba con alcohol en el cuerpo.

"El alcohol te hace estar a uno un poco desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho", dijo en entrevista con la radio australiana 3AW693.

Por otra parte, comentó que "no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar. El hecho de que mis fotos se hayan vuelto virales, refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos".

"Fueron muy maleducados al sacarme de la pista. Dijeron 'bien, tienes que irte', y yo dije: '¿Por qué? Soy un espectador, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?", cerró.