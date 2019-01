Naomi Osaka tras quedarse con el título en Australia: Cada vez que tengo un sueño lo cumplo

La japonesa Naomi Osaka (4a del ránking) aseguró tras vencer en la final del Abierto de Australia a la checa Petra Kvitova (8a) que cada vez que tiene un sueño es capaz de conseguirlo, sin saber muy bien cómo, y que el último que tuvo fue salir campeona de Melbourne Park.

"Todavía siento que es todo muy extraño. Siento que estoy viva pero que no es del todo real, si eso tiene un poco más de sentido", agregó la joven japonesa de 21, quien se convertirá en la primera asiática en liderar la lista WTA tras la actualización de este lunes.

Osaka, quien consiguió su segundo major consecutivo tras lograr el Abierto de EE.UU. en el pasado septiembre, comentó, en un tono muy despreocupado, que sus sentimientos tras brillar en Melbourne son "de estar cansada".

"No entiendo cómo todo el mundo está despierto ahora mismo. A lo mejor mañana pensaré más sobre todo esto pero por ahora, no lo sé, estoy todavía un poco impactada. Es como si el partido no se hubiera acabado pero en realidad sí que se ha terminado", dijo la primera japonesa en conquistar el Abierto de Australia.

La tenista, quien comparte la nacionalidad estadounidense con la japonesa, también argumentó sobre cómo sobrellevó el duro golpe recibido por parte de su contrincante después de remontar tres bolas de partido para apuntarse el segundo parcial.

"No fue ningún drama. Las pelotas de partido fueron con su saque y ella en teoría tiene que mantener su servicio. Ella es una de las mejores jugadores del mundo y es por ello que no fue ningún drama", valoró la tenista nacida en Osaka (Japón).