Nick Kyrgios remontó ante Humbert y enfrentará a Dominic Thiem en el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios (47° de la ATP) logró una remontada y victoria en un maratónico duelo contra el francés Ugo Humbert (34°) por la segunda ronda del Abierto de Australia.

En tres horas y 15 minutos, el local se impuso por 5-7, 6-4, 3-6, 7-6(2)y 6-4 en un duelo en el que ompió una raqueta y salvó dos puntos de partido en el cuarto set.

"Es increíble. No sé cómo lo he hecho, ha sido uno de los partidos más locos que he jugado en mi vida", dijo tras conseguir la hazaña.

Por otro lado, la presencia de la hinchada australiana se hizo sentir con cada festejo de punto para el australiano y con cada error no forzado del francés.

El rival de Nick Kyrgios en tercera ronda será el pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem (3°), quien llega tras vencer con comodidad al alemán Dominik Koepfer (70°) por 6-4, 6-0 y 6-2