Novak Djokovic se defendió de las críticas en Australia con profunda reflexión

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se defendió de las críticas tras su solicitud de relajar las restricciones de la cuarentena en Melbourne para el Abierto de Australia, y aseguró que sólo tiene el deseo de colaborar con un mejor desarrollo del torneo y ayudar a sus pares.

"Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas. Esto no podría estar más lejos de la verdad", escribió Nole.

En la misma línea, sostuvo que para él sería fácil guardar silencio y disfrutar los beneficios que ha ganado "por las malas", pero que por ese mismo motivo "me resulta difícil ser un mero espectador, sabiendo lo mucho que importa cada ayuda".

"Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario", agregó.

Además, precisó que sus planteamientos fueron porque escuchó las inquietudes de compañeros y sólo propuso un intercambio de ideas con la intención de ayudar.

Por ese motivo, agradeció a las autoridades de salud australianas y a los organizadores del Abierto por los protocolos establecidos, y precisó que toda la controversia fue porque hubo una mala impresión general de que los tenistas son "ingratos, débiles y egoístas".

"Lamento mucho que haya llegado a eso porque sé lo agradecidos que están muchos. Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada fácil. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y unirme al frenesí del tenis y la energía de la ciudad que siempre me ha llevado a muchas victorias. También estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne", sentenció.