Novak Djokovic tras proclamarse campeón en Australia: Cada vez quiero más esta pista

El serbio Novak Djokovic (1° del ránking mundial) comentó que "cada día quiere más" la pista Rod Laver Arena, durante su discurso en la ceremonia final del Abierto de Australia en el que consiguió su novena corona tras derrotar con contundencia al ruso Daniil Medvedev (4°).

"Nuestra aventura de amor sigue. No ha sido nada fácil este año, ha sido como una montaña rusa. Quiero agradecer particularmente a mi fisioterapeuta (el argentino Ulises Badio) por todo lo que ha hecho", comentó después de recuperarse de su lesión abdominal que padeció durante su encuentro de tercera ronda ante el estadounidense Taylor Fritz (27°).

Djokovic también remarcó la reciente racha de veinte victorias de su rival Medvedev, en una ceremonia que estuvo marcada por el intenso abucheo de la grada cuando la presentadora mencionó las vacunas para frenar el avance de la pandemia.

"Se que un día ganarás un Grand Slam también, pero por favor espera unos pocos años", le dijo irónicamente.

Por su parte, el moscovita narró una anécdota que vivió cuando era el número 500 de la ATP y tuvo la oportunidad de entrenar con su rival de este domingo, asegurando que le sirvió para darse cuenta que era una gran persona, además de un excelente jugador.

"No ha cambiado si soy el 600 del mundo o el 4 del mundo, eres un gran deportista", le dijo a Djokovic. "Nos conocimos cuando practicamos en Mónaco. Yo estaba en el puesto 500, él en el número 1 y yo era tímido y él no paraba de hablarme y de hacerme preguntas. Pensé que nunca me hablaría, pero es una gran persona y sigue siendo así", dijo Medvedev.