Rafael Nadal sobre incidente con una mujer: Probablemente estaba ebria o algo así

El español Rafael Nadal (2° de la ATP) explicó en rueda de prensa tras su victoria sobre el estadounidense Michael Mmoh en la segunda ronda del Abierto de Australia, que sólo pudo ver cómo una espectadora le gritaba y le levantada el dedo como gesto de desprecio y que esto no es nada más que "una anécdota".

"Soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro. Hizo lo que su estado le permitía y al final la echaron porque se lo ganó", comentó sobre la aficionada que presentaba claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol.

"Quizás bebió mucho gin o tequila. No sé. Fue una situación extraña. Para mí fue divertido, honestamente, fue alguien levantándome el dedo y desconozco la razón. Me sorprendió, pero al mismo tiempo estaba pensando 'pobre mujer', porque probablemente estaba ebria o algo así", agregó.

"Al fin y al cabo me desconcentró a mí entre servicio y servicio, pero el principal afectado es mi rival porque el juez me concede dos nuevos saques y realizo un 'ace'", agregó antes de concluir el asunto con que "no es nada más que una anécdota".