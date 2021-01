Yulia Putintseva encontró un ratón en la habitación donde hace su cuarentena en Australia

La tenista kazaja Yulia Putinseva (28ª de la WTA) se encontró con una particular sorpresa al llegar a la habitación en la que deberá hacer cuarentena de cara a su participación en el Abierto de Australia: un pequeño ratón.

La deportista se decidió grabar un vídeo y subirlo a las redes sociales para dar cuenta de su inusual acompañante en el confinamiento. "¡Hace 2 horas que intento cambiarme de habitación! Y nadie vino a ayudar debido a la situación de cuarentena", escribió.

El Abierto de Australia decidió poner en cuarentena estricta a 47 jugadores por dos semanas debido a una serie de casos positivos por Covid-19 que se conocieron en los distintos vuelos en los que llegaron los tenistas al país oceánico.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58