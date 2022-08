Alexander Zverev reveló que padece diabetes desde los cuatro años

El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking ATP, sorprendió al mundo al revelar públicamente que padece diabetes de tipo 1 desde los cuatro años.

En entrevista con la agencia de noticias DPA, el campeón olímpico comentó que "cuando era pequeño no pensaba mucho en ello. Despuéz cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad".

"Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer pública esta iniciativa", explicó Zverev, quien decidió crear una fundación para combatir esta enfermedad.

Esta fundación, que llevará su nombre, proporcionará medicamentos vitales para convivir con la diabetes, y financiará proyectos para los niños y jóvenes afectados.

"Estoy en la situación privilegiada de vivir una vida que siempre quise vivir. Siempre quise jugar al tenis, viajar a torneos por todo el mundo y ser uno de los mejores tenistas del mundo", explicó.

Zverev actualmente se encuentra en rehabilitación tras la lesión de ligamentos que sufrió en el duelo contra Rafael Nadal en Roland Garros.

Cabe señalar que Zverev, debido a esta diabetes, tiene una excepción médica para inyectarse insulina, sustancia prohibida en los controles antidopaje.