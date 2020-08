Andy Murray avanzó en Cincinnati tras vencer a Frances Tiafoe en su retorno al circuito ATP

El tenista británico Andy Murray (129° del ranking mundial) superó al estadounidense Frances Tiafoe (81°) en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en lo que fue su regreso oficial a la actividad después de nueve meses por una lesión.

El escocés derrotó al norteamericano en tres sets por parciales de 7-6 (6), 3-6 y 6-1 en dos horas y media de partido. En la próxima fase, Murray deberá medirse ante el alemán Alexander Zverev (7°).

El último compromiso del británco en el circuito fue el año pasado ante el holandés Tallon Griekspoor (199°) por el Grupo Mundial de la Copa Davis.

Sin embargo, el escocés ya había vuelto a las canchas en junio pasado llegando a semifinales del certamen de exhibición "Batalla de los británicos", donde cayó ante Daniel Evans (28°).

What a return!@andy_murray overcomes Tiafoe 7-6(6), 3-6, 6-1 in his first tour win of the season. He sets a thrilling date with Zverev.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/oMTdMsY9Jr