Andy Murray: "Cada victoria ahora es importante para mí"

El ex número uno del tenis mundial Andy Murray (289°) confesó este lunes, después de avanzar a la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai, que tras todo lo sufrido por sus problemas de cadera vive ahora cada una de sus victorias como algo importante.

"Cada victoria ahora es importante para mí", comentó el tenista a la prensa tras ganar - no sin problemas- al argentino Juan Ignacio Londero (56°) en un partido que "fue duro" por "las condiciones rápidas de la cancha", comentó el de Dunblane.

El pasado mes de enero, poco después de anunciar su retiro, el tenista de 32 años fue operado de la cadera por segunda vez y decidió regresar a la máxima competición.

Una operación que "desearía haber tenido antes", señaló este lunes, y que le ha cambiado la vida tanto a nivel profesional como personal.

"Me siento muy diferente, sí. No tengo dolor en la cadera y es una gran diferencia para todo, no solo en mi tenis sino lejos de la cancha también. Antes me consumía este dolor en la cadera, cada minuto del día, fue muy agotador", recordó Murray, quien este año fue invitado por los organizadores de este torneo, que ha ganado en tres ocasiones.

Y ahora, contó, cada semana se siente "mejor". "Al principio no necesariamente me sentía bien. Pero las últimas dos semanas han sido mucho mejores (...) Cada semana siento que estoy progresando", añadió.

El ganador de tres Grand Slam, que cuenta con 45 títulos en su carrera, se medirá en segunda ronda con el italiano Fabio Fognini (12°), que se impuso al estadounidense Sam Querrey (45°) por 6-4 y 6-2.