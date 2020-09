Andy Murray mostró garra y corazón para una emotiva remontada ante Nisihioka en el US Open

El británico Andy Murray (115° en el ránking ATP) mostró garra y corazón para remontar un maratónico partido ante el japonés Yoshihito Nishioka (49°) por 4-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(4) y 6-4, en cuatro horas y 39 minutos de juego para avanzar a segunda ronda del US Open.

El escocés no tuvo un buen comienzo en el partido y perdió los dos primeros sets, sucumbiendo ante el estilo del nipón y en el segundo parcial incluso arrancando con un 0-4 en contra, el cual después pudo acortar, pero no pelear por la manga.

No obstante, el ex número uno del mundo no iba a regalar nada en su primera presentación en este Grand Slam y con dos batallados parciales, ambos definidos en tie break, y en los que tuvo manifiestas oportunidades de perder el partido, con un match point en contra en la cuarta manga, finalmente terminó igualando un compromiso que a esa altura ya tenía tintes de hazaña.

Pero, la proeza necesitaba completarse y se logró en el quinto y definitivo set, en el cual incluso sufrió un quiebre en el quinto juego ante el japonés, pero en el que tuvo una gran templanza y perseverancia para remontar la historia y quedarse con el compromiso, terminando visiblemente adolorido.

Ahora, Murray deberá enfrentar el próximo jueves al ganador del partido entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°) y el brasileño Thiago Monteiro (83°), quienes juegan también este martes.

Otros partidos que fueron revertidos emotivamente en esta jornada fueron el del ruso Karen Khachanov (16°) por 3-6, 6-7(9), 6-2, 6-0 y 7-6(4) ante el italiano Jannik Sinner (74°) y en el que triunfó el noruego Casper Ruud (37°) por 4-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-2 ante el estadounidense MacKenzie McDonald (243°).